 Cenk Ergün'den Sneijder açıklaması – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Cenk Ergün'den açıklaması

    Cenk Ergün'den Sneijder açıklaması

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, 'in ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığını ifade etti.

    Sportif Direktör Cenk Ergün, spor basını ile bir araya geldiği buluşmada Wesley 'in sürpriz ayrılığının perde arkasını anlattı: "Sneijder kendi gitmek istedi. Galatasaray Alanyaspor maçını oynadık. O maçtan döndük ertesi gün menajeri ile konuştum artık biz gidelim konuşmasını yapmak için geldi. Biz devam edemeyeceğiz farklı planlarımız var dedi. Yönetime söyledik ve karar aldık. Rotterdam'da onunla buluştuk. Nasıl Sinan gitmek istiyor, Sneijder de gitti. Biz onun Türkiye'de oynamasını istemedik. Çünkü o bir figür. Galatasaray için bir figür. Kendisi de öyle söyledi" diye konuştu.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:33
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