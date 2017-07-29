Cenk Ergün'den Sneijder açıklaması
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Sneijder'in ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığını ifade etti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:33
-
Beşiktaşlı futbolcu 6 ay yok
Toplam 5
Yorum
Kartal1903 Bu sene bu takımdan kimse bir şey beklemesin.Hiçbir hazırlık maçını kazanmadık ve takım alarm veriyor.4 gol yenir mi adı duyulmamış takımdan
-
F.Bahçe'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
34 HANGİ YÜZLE MİLLETİN KARŞISINA ÇIKIYORSUNUZ GEÇEN YIL HARCADIĞINIZ 75 MİLYON AVRONUN HESABINI VERİN KAÇ KUPA GETİRDİNİZ DEFOLUN GİDİN
-
Ya Lucescu ya Kocaman
Toplam 15
Yorum
fanatik aykut kocamanı milli takıma istiyoruz
Cenk Ergün'den Sneijder açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.