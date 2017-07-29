Cenk Ergün yeni isimleri açıkladı

Sofiane Feghouli'nin odasının hazır olduğunu söyleyen Ergün, diğer transfer gelişmeleri hakkında da bilgi verdi. Cenk Ergün'ün açıklamalarının tamamı şu şekilde; "Aldığımız 4 oyuncu da istediğimiz oyunculardı. Gomis kendi pozisyonunda tekti. Ciddi bir santrfora ihtiyacımız vardı. Biz almazsak başkası alacaktı. Para herkeste var. Transfer kolay bir iş değil. Artık bütün Avrupa takımları sizinle aynı parayı verebiliyor. Galatasaray olmamızı ön plana çıkartıyoruz. Eskiden parayla çıkıyorduk yolu şimdi artık Galatasaray markasıyla transferi yapıyoruz. Fernando ve Feghouli'den sonra da transfer yapacağız. Ndiaye ligimizde oynayan bir arkadaş. Görüşmelerimiz var. 8 numara arıyoruz. Projemiz mümkün olduğunca yeni bir takım olup elimizdeki arkadaşlarla harmanlayıp yola devam etmek. Aldığımız isimlerin bazıları yaşlı olabilir ama dengeyi sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz şampiyonluk."



"ELEŞTİRİLERDEN DERS ÇIKARACAĞIZ"

"Tudor eleştirilebilir. Biz bu eleştirilerden düzgün şekilde yola çıkıp düzgün bir şekilde gideceğiz. Denayer dosyayı kapanmadı. Zaten gitmek istiyor. Sol bek, stoper için, 8 numara için forvet hattı için girişimlerimiz var. 4'lü savunma ile hoca yola devam edecek. Gidenler olacak. 21 oyuncu olacak yeni sistemle. 13 yabancı oyuncu ile maça hazırlanacaksın. Bu bir anda dengeleri değiştirecek."



VOLKAN ŞEN YORUMU

"Volkan Şen, sözleşmesini feshetti. Şu anda serbest bir oyuncu. Biz beklentilerini aldık ve gerekli yerlere verdik. Sinan'ın kalmasını istiyoruz. Ama kendisi gitmek istiyor. Belli şartlar oluşursa önünde durmayacağız. Biz bir ramak belirledik. Cavanda, De Jong, Hakan için net bir şey yok. Bunlar sona doğru netleşir. İsteyen kulüpler onları son ana kadar bekler. Transferlerde sürpriz olacak. Güzel bir sürpriz.



BEN ARFA VE FELLAİNİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ OLDU

Ben Arfa ve Fellaini için girişimlerimiz oldu. Ben Arfa kalmak istiyordu. Kuvvetle muhtemel gidecek takımından. Şu an bizim için radarda. Arda bizim için başımızın tacı. Kanımızdan canımızdan. Mutlaka Galatasaray formasını giyecek. Feghouli ve Fernando kampa gelecek. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fellaini'yi alırsak Ndiaye'yi almayız. Orta sahada gidip gelecek adama ihtiyacımız olacak. Sezon başında mukayese edilemeyecek kadar kombinede artışlar oldu. Hem gelecek hem de gidecek oyuncularla daha üst seviyede olacaktır. Avrupa bizi frenledi."



"LUCESCU ÜSTÜME GELİRSE RAHATSIZ OLMAM"

"Lucescu konusunda yönetim gerekli adımı atacaktır. Biz kampa odaklandık. Lucescu üstümüze gelirse ben rahatsız olmam. Yönetim ne karar alırsa alsın en iyi şekilde huzuru başarıyı sağlamak istiyoruz. Takımın şampiyon olacağına inanıyorum. Ben Galatasaray'da bir profesyonel değilim. Amatörüm. Her gün bu takım için çalıştığımdan dolayı şükrediyorum. Ben burada başarılı olamazsam görevime son verilir. Fransa'da olsak Belhanda UEFA maçına çıkmazdı. Ancak adam bizimle 2 antrenmandan sonra adam maça çıktı.



"MAZERETLERİMİZ VAR"

Mazeretlerimiz şunlar: Lig iki hafta geç bitti. Milli takım maçları vardı. Geçen sezon biter bitmez hemen yeni sezon başladı. Hazır değildik ve bireysel hatalar bizi bu hale getirdi."



"GOMIS DOĞUŞTAN GALATASARAYLI"

"Mariano, ligin en iyisi. En iyi sağ beki. Santraforumuz Gomis, geçen sene Fransa'da 20 gol atmış. 10 numara iyi adam. Adam doğuştan Aslan. Müthiş bir profesyonel. Belhanda, görüşürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş geldi bana dedi. İçimden Galatasaray Türkiye'deki en büyük takım Galatasaray neden gelip beni almadı diye düşünüyordum dedi. Ve görüşmede zorlanmadık. Maicon'la kışın da ilgilenmiştik. Sonra kendileri geldi kışın bizimle ilgilendiniz şimdi gelin konuşalım diye..."



"SNEİJDER KENDİ GİTMEK İSTEDİ"

Sneijder kendi gitmek istedi. Galatasaray Alanyaspor maçını oynadık. O maçtan döndük ertesi gün menajeri ile konuştum artık biz gidelim konuşmasını yapmak için geldi. Biz devam edemeyeceğiz farklı planlarımız var dedi. Yönetime söyledik ve karar aldık. Rotterdam'da onunla buluştuk. Nasıl Sinan gitmek istiyor, Sneijder de gitti. Biz onun Türkiye'de oynamasını istemedik. Çünkü o bir figür. Galatasaray için bir figür. Kendisi de öyle söyledi.



"PROJELERİMİZ VAR"

Serdar Aziz çok iyi olacak. Genç oyuncular bu sene takımla birlikte antrene olup daha yükselecekler. Onlarla ilgili projelerimiz var. Biz 32 yaşında oyuncu getirirken 17 yaşında oyuncu da takıma katkı yapıyoruz. Bu sezon A takım kadrosunda olacak. Yeni projemiz bunlar. Altyapıda çok belirli yolumuz var. Alttan aldığımız oyuncuları, Galatasaraylılıkla eğitip giderek daraltıp içerde ve dışarda onlara oynama şansı verip değerlendirmek istiyoruz. Biz her sene artık yüksek para verip transfer etmeyelim artık yeni isimlerimizi kendimiz üretelim. Şu an için ikinci kalecimiz Eray. Batuhan da var. Kaptanımız Selçuk ikincisi Muslera, üçüncüsü için de takım içinde konuşulur. Yasin sözleşmesini düzeltmek istedi. 2 senedir istedi. Ama kulübün içinde bulunduğu durum ve son iki senede ligi bitirdiğimiz durum zam yapmanın önüne geçiyor."



"HERTHA BERLİN'LE OYNAYACAĞIZ"

"Roma'dan Arsenal'e çok iyi takımlar burada kamp yaptı. 5 Ağustos'ta Herta Berlin ile oynayacağız. Bütün izinler alındı."