Cenk Ergün sürprizi

Gelen yoğun eleştiriler üzerine, bir yıl sonra takımla kampa gitti.

Galatasaray'da Cenk Ergün gelişmesi... Sarı-kırmızılılarda hedefteki isim haline gelen Ergün, sürpriz bir karar aldı. "Takımla fazla vakit geçiremiyor. G.Saray kampa gidiyor ama takımın başında yönetici yok. Transfer görüşmeleri nedeniyle takımla ilgilenemiyor" eleştirilerine maruz kalan sportif direktör Ergün, dün yıllar sonra takımla kampa gitti. Yönetimde bu konuda yükselen eleştiriler üzerine Ergün kafile başkanı olarak kampta başkan Dursun Özbek'in isteği ile bulunacak ve sarı- kırmızılı takımın çalışmalarını adım adım takip edecek. Cenk Ergün, futbolcularla da yakın ilişki kuracak.