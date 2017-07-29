 Cenk Ergün sürprizi – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cenk Ergün sürprizi

    Cenk Ergün sürprizi

    Gelen yoğun eleştiriler üzerine, bir yıl sonra takımla kampa gitti.

    Galatasaray'da Cenk Ergün gelişmesi... Sarı-kırmızılılarda hedefteki isim haline gelen Ergün, sürpriz bir karar aldı. "Takımla fazla vakit geçiremiyor. G.Saray kampa gidiyor ama takımın başında yönetici yok. Transfer görüşmeleri nedeniyle takımla ilgilenemiyor" eleştirilerine maruz kalan sportif direktör Ergün, dün yıllar sonra takımla kampa gitti. Yönetimde bu konuda yükselen eleştiriler üzerine Ergün kafile başkanı olarak kampta başkan Dursun Özbek'in isteği ile bulunacak ve sarı- kırmızılı takımın çalışmalarını adım adım takip edecek. Cenk Ergün, futbolcularla da yakın ilişki kuracak.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk Ergün sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.