 Cenk Ergün gündem yarattı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Cenk Ergün gündem yarattı

    Cenk Ergün gündem yarattı

    Sportif Direktörü Cenk Ergün, ile görüştüklerini söyledi.

    Sportif Direktörü Cenk Ergün, transfer çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

    ", sözleşmesini feshetti. Şu anda serbest bir oyuncu. Biz beklentilerini aldık ve gerekli yerlere verdik. Sinan'ın kalmasını istiyoruz. Ama kendisi gitmek istiyor. Belli şartlar oluşursa önünde durmayacağız. Biz bir ramak belirledik. Cavanda, De Jong, Hakan için net bir şey yok. Bunlar sona doğru netleşir. İsteyen kulüpler onları son ana kadar bekler. Transferlerde sürpriz olacak. Güzel bir sürpriz."

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:20
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