Cenk Ergün gündem yarattı
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Volkan Şen ile görüştüklerini söyledi.
"Volkan Şen, sözleşmesini feshetti. Şu anda serbest bir oyuncu. Biz beklentilerini aldık ve gerekli yerlere verdik. Sinan'ın kalmasını istiyoruz. Ama kendisi gitmek istiyor. Belli şartlar oluşursa önünde durmayacağız. Biz bir ramak belirledik. Cavanda, De Jong, Hakan için net bir şey yok. Bunlar sona doğru netleşir. İsteyen kulüpler onları son ana kadar bekler. Transferlerde sürpriz olacak. Güzel bir sürpriz."
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:20
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Beşiktaşlı futbolcu 6 ay yok
Toplam 5
Yorum
Kartal1903 Bu sene bu takımdan kimse bir şey beklemesin.Hiçbir hazırlık maçını kazanmadık ve takım alarm veriyor.4 gol yenir mi adı duyulmamış takımdan
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F.Bahçe'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
34 HANGİ YÜZLE MİLLETİN KARŞISINA ÇIKIYORSUNUZ GEÇEN YIL HARCADIĞINIZ 75 MİLYON AVRONUN HESABINI VERİN KAÇ KUPA GETİRDİNİZ DEFOLUN GİDİN
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Ya Lucescu ya Kocaman
Toplam 15
Yorum
fanatik aykut kocamanı milli takıma istiyoruz
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