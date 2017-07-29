Bir taşta iki kuş
West Ham United ve Manchester City ile yapılan uzun pazarlıklar mutlu sonla bitti. Feghouli Pazar, Fernando ise Pazartesi günü İstanbul’da olacak.
KONTROLDEN GEÇECEK
Cimbom'un yeni sağ açığı Pazar günü İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın, West Ham United ile 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı Feghouli, Pazar günü İstanbul'da olacak. Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncu, 3.3 milyon euro kazanacak. Feghouli, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı attıktan sonra Avusturya kampına katılacak.
İMZA TÖRENİ YAPILACAK
Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Fernando Francisco Reges ise büyük ihtimalle Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Brezilyalı ön libero ile yıllık 3 milyon eurodan 3 sezonluğuna anlaşılırken Manchester City'e ise 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Igor Tudor'un gözdelerinden 29 yaşındaki futbolcu, Feghouli ile birlikte sözleşme imzaladıktan sonra kampa dahil olacak.
BULUŞTULAR
Galatasaray, Maicon ve Mariano'nun ardından üçüncü Brezilyalıyı kadrosuna kattı. Fernando, Porto'da Maicon ile birlikte forma giymişti.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:57
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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