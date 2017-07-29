 Bir taşta iki kuş – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bir taşta iki kuş

    Bir taşta iki kuş

    West Ham United ve Manchester City ile yapılan uzun pazarlıklar mutlu sonla bitti. Feghouli Pazar, ise Pazartesi günü İstanbul’da olacak.

    Sezonun transfer şampiyonu , uzun süredir görüşme halinde olduğu ve 'nun transferlerini de bitirip kadrosuna iki önemli oyuncu daha kattı. Öncelikle kanat oyuncusu transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılı ekip, West Ham United ve Feghouli ile arasındaki küçük pürüzleri giderdi. Cezayirli futbolcunun, geliş tarihi de böylece belli oldu...

    KONTROLDEN GEÇECEK
    Cimbom'un yeni sağ açığı Pazar günü İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın, West Ham United ile 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı Feghouli, Pazar günü İstanbul'da olacak. Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan yıldız oyuncu, 3.3 milyon euro kazanacak. Feghouli, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı attıktan sonra Avusturya kampına katılacak.

    İMZA TÖRENİ YAPILACAK
    Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Fernando Francisco Reges ise büyük ihtimalle Pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Brezilyalı ön libero ile yıllık 3 milyon eurodan 3 sezonluğuna anlaşılırken Manchester City'e ise 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Igor Tudor'un gözdelerinden 29 yaşındaki futbolcu, Feghouli ile birlikte sözleşme imzaladıktan sonra kampa dahil olacak.

    BULUŞTULAR
    Galatasaray, Maicon ve Mariano'nun ardından üçüncü Brezilyalıyı kadrosuna kattı. Fernando, Porto'da Maicon ile birlikte forma giymişti.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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