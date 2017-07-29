'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Ben Arfa için Galatasaray da girişmde bulunmuş. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fransız oyuncuyu transfer etmek istediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca golcü oyuncunun kesin olarak takımdan ayrılacağını da belirtirken şöyle konuştu: "Ben Arfa ve Fellaini için girişimlerimiz oldu. Ben Arfa kalmak istiyordu. Kuvvetle muhtemel gidecek takımından. Şu an bizim için radarda"

MAHMUT USLU DİVAN KURULUNDA KONUŞMUŞTU

Fenerbahçe'nin bugün yapılan divan kurulunun ardından transferlerle ilgili açıklamalarda bulanan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ise Ben Arfa için şunları söylemişti: "Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon Euro alacağı var. Kulübüne, 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağım dediğim zaman tepki gördüm. Ama ben orada, aldığımız oyuncular bir otursun, onları bir görelim demek istedim".