'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Ben Arfa'ya transfer teklifinde bulunduklarını açıkladı.
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Ben Arfa için Galatasaray da girişmde bulunmuş. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fransız oyuncuyu transfer etmek istediklerini söyledi. Sarı-kırmızılı yönetici ayrıca golcü oyuncunun kesin olarak takımdan ayrılacağını da belirtirken şöyle konuştu: "Ben Arfa ve Fellaini için girişimlerimiz oldu. Ben Arfa kalmak istiyordu. Kuvvetle muhtemel gidecek takımından. Şu an bizim için radarda"
MAHMUT USLU DİVAN KURULUNDA KONUŞMUŞTU
Fenerbahçe'nin bugün yapılan divan kurulunun ardından transferlerle ilgili açıklamalarda bulanan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ise Ben Arfa için şunları söylemişti: "Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon Euro alacağı var. Kulübüne, 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağım dediğim zaman tepki gördüm. Ama ben orada, aldığımız oyuncular bir otursun, onları bir görelim demek istedim".
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:49
-
'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 1
Yorum
engin önde hic sol ayak kalmadı belhandayı sola cekip ben afra ortada muhtesem olurdu
-
Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 37
Yorum
KUTLU TÜRK sanane tazminattan derken? TFF kimsenin babasının çiftliği değil öyle bir durum olcaksa her TÜRK vatandası takıpçisi olmalı.
-
F.Bahçe'den transfer açıklaması
Toplam 10
Yorum
Yerinde sayan,geriye giden FB Bu yönetimin bırakması demek; FB'nin asrın transferini yapması demektir. Ha messi'yi almışsın,ha bu yönetim bırakıp gitmiş, ikisi de aynı
'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.