 Aysal’la yarışıyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Aysal’la yarışıyor

    Aysal’la yarışıyor

    Başkan Özbek'in transferler için ödediği bonservisler 61 milyon euro'ya yükseldi.

    Geçen sezon UEFA'nın 65 milyon Euro maaş bütçesi belirlemesi nedeniyle eli kolu bağlanan Galatasaray Başkanı acısını fazlasıyla çıkarıyor. 3. Transfer dönemini yaşayan Özbek, sadece bu sezon gelen 4 oyuncu (Maicon, Belhanda, Gomis, Mariano) için 21.5 milyon Euro harcadı. Feghouli ve Fernando'nun gelişi ile birlikte bu rakam 32 milyon 250 bin euro'ya ulaşacak.

    İKİ TRANSFER DAHA YAPACAK
    Ayrıca sarı-kırmızılıların bir sol bek ve orta sahada Selçuk'a bir alternatif aradığı da düşünülürse bu sezon kulüp kasasından transfere ne kadar harcanacağı merakla bekleniyor. Şimdiye kadar 18 oyuncuya toplam 61 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Başkan Özbek, bu gidişle 29 oyuncuya 107.8 milyon euro bonservis ödeyen eski başkan 'a yetişecek.

    Özbek'in transferleri: Belhanda 8, Maicon 7, Mariano 4, Serdar Aziz 4.5, Eren 4, Rodrigues ve Ciğerci 3, Çalık, Gomis, Podolski, Donk 2.5, Linnes 2, Cavanda 1.8, Carole, Grosskreutz 1.5, Gönen 0.6 (Feghouli 5, Fernando 5.250) milyon Euro (Toplam: 61 milyon 150 bin Euro).

    Aysal'ın transferleri: Bruma 11, Amrabat 8.6, Sneijder 7.5, Muslera 6.75, Chedjou 6.3, Telles 6.15, Melo 5.55, Burak 5, Tarık 4.75, Olcan 4, Eboue, Hajrovic, Hamit 3.5, Danny 3,3, Umut 3,1, Sercan, Riera 3, Salih 2.75, Yasin, Koray 2.5, Dzemaili 2.35, Ontivero, Yiğit 2, Ujfalusi 2, Oğuzhan 0.75, Veysel 0.7, Umut 0.55, Adili 0.4, Burdisso 0.18 (Toplam: 107.2 milyon Euro).
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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