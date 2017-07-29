Aysal’la yarışıyor
Başkan Özbek'in transferler için ödediği bonservisler 61 milyon euro'ya yükseldi.
İKİ TRANSFER DAHA YAPACAK
Ayrıca sarı-kırmızılıların bir sol bek ve orta sahada Selçuk'a bir alternatif aradığı da düşünülürse bu sezon kulüp kasasından transfere ne kadar harcanacağı merakla bekleniyor. Şimdiye kadar 18 oyuncuya toplam 61 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Başkan Özbek, bu gidişle 29 oyuncuya 107.8 milyon euro bonservis ödeyen eski başkan Ünal Aysal'a yetişecek.
Özbek'in transferleri: Belhanda 8, Maicon 7, Mariano 4, Serdar Aziz 4.5, Eren 4, Rodrigues ve Ciğerci 3, Çalık, Gomis, Podolski, Donk 2.5, Linnes 2, Cavanda 1.8, Carole, Grosskreutz 1.5, Gönen 0.6 (Feghouli 5, Fernando 5.250) milyon Euro (Toplam: 61 milyon 150 bin Euro).
Aysal'ın transferleri: Bruma 11, Amrabat 8.6, Sneijder 7.5, Muslera 6.75, Chedjou 6.3, Telles 6.15, Melo 5.55, Burak 5, Tarık 4.75, Olcan 4, Eboue, Hajrovic, Hamit 3.5, Danny 3,3, Umut 3,1, Sercan, Riera 3, Salih 2.75, Yasin, Koray 2.5, Dzemaili 2.35, Ontivero, Yiğit 2, Ujfalusi 2, Oğuzhan 0.75, Veysel 0.7, Umut 0.55, Adili 0.4, Burdisso 0.18 (Toplam: 107.2 milyon Euro).
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:01
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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