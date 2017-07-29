 Aslan’a coşkulu karşılama – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Aslan’a coşkulu karşılama

    Aslan’a coşkulu karşılama

    Cimbom, hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. İstanbul'dan özel uçakla Graz'daki uluslararası havalimanına gelen kafileyi taraftarlar karşıladı.

    Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından otobüsle kamp yapacağı Graz'ın 60 kilometre uzağındaki Bad Waltersdorf kasabasına geçti.

    ÜÇ FUTBOLCU GÖTÜRÜLMEDİ
    G.Saray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Donk, Emrah Başsan, Gomis, Tarık Çamdal, Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan. 'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, De Jong ve Cavanda bulunmuyor.

    İLK RAKİP AKHİSAR
    Avusturya'nın yolunu tutan Galatasaray, burada iki hazırlık maçı daha yapacak. Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında Pazartesi günü Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek. Cimbom, Gyirmot, Diosgyor ve Eskişehir ile oynanan hazırlık maçlarından galibiyetle ayrıldı. Cimbom, Östersunds karşısında ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve Avrupa Ligi'ne 2. turda veda etmekten kurtulamadı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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