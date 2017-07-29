Aslan’a coşkulu karşılama
Cimbom, hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. İstanbul'dan özel uçakla Graz'daki uluslararası havalimanına gelen kafileyi taraftarlar karşıladı.
ÜÇ FUTBOLCU GÖTÜRÜLMEDİ
G.Saray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Donk, Emrah Başsan, Gomis, Tarık Çamdal, Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan. Galatasaray'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, De Jong ve Cavanda bulunmuyor.
İLK RAKİP AKHİSAR
Avusturya'nın yolunu tutan Galatasaray, burada iki hazırlık maçı daha yapacak. Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında Pazartesi günü Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek. Cimbom, Gyirmot, Diosgyor ve Eskişehir ile oynanan hazırlık maçlarından galibiyetle ayrıldı. Cimbom, Östersunds karşısında ise 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı ve Avrupa Ligi'ne 2. turda veda etmekten kurtulamadı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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