 Arda'ya izin çıkmadı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Arda'ya izin çıkmadı

    Arda'ya izin çıkmadı

    Sarı-kırmızılı yönetimin kiralama isteği geri çevrildi.

    'da geri dönüşü ihtimaller dahilinde gösterilen ve yönetimin nabız yokladığı Arda Turan konusunda İspanya'dan kötü haber geldi. Katalan basınından Mundo Deportivo Gazetesi, 'nın, Galatasaray'dan gelen kiralama teklifini kabul etmediğini yazdı. Miguel Rico imzasıyla yayınlanan haberde, Barcelona'nın maaşından kurtulmak ve bonservis kazanmak amacıyla Arda Turan'ı satmak istediği ve Galatasaray'ın kiralama teklifinin bu nedenle kabul edilmediği ileri sürüldü.

    Dipnot: 'a şu ana kadar beklenen teklifin gelmediği, transfer dönemi sona ermeden gönderilmesinin planlandığı vurgulandı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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