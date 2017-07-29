 Ali Sami Yen’e anma – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’e anma

    Ali Sami Yen’e anma
    Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı , ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy'deki mezarında anılacak. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen'i, ölümünün 66. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Cumartesi günü (bugün) saat 11.00'de Ali Sami Yen için Feriköy Mezarlığı'nda mezarı başında bir anma töreni düzenlenecektir" denildi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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