Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 66.yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen için ölümünün 66. yıl dönümünde Feriköy'deki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya ile camianın önemli isimleri katıldı. Törende Ali Sami Yen için dualar okundu. Burada açıklamalarda bulunan Özbek, "Emanetinin her zaman ileriye götürülmek üzere görev edindiğimizi kabri başında duyurmak istiyorum. Sağ ol, var ol. Mekanın cennet olsun. Işıklar içinde yat. Her zaman kalbimizdesin. Allah rahmet eylesin" dedi.



Seba da ziyaret edildi

Başkan Dursun Özbek, Ali Sami Yen'i mezarı başında andıktan sonra, ezeli rakibi Beşiktaş'ın efsane ve unutulmaz başkanı Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret etti. Seba için de dualar okundu.



"İkisinin de mekanı cennet olsun"

Daha sonra tören ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Bugün 1 numaralı üyemiz sayın Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümü. Her zaman kalbimizde yaşattığımız, büyüğümüz Ali Sami Yen'i kabri başında anmak için geldik. Daha sonra Türk sporuna büyük hizmetler veren sayın Süleyman Seba ağabeyimizin mezarını ziyaret ettik. Her ikisi de Türk sporuna hizmetler verdi. Onların verdiği hizmetlerin büyüklüğü, derecesi bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Kendilerine Türk sporuna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onların kurmuş oldukları, büyümesinde, gelişmesinde büyük hizmetleri geçen büyüklerimizin Türk sporunda çok daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Her ikisinin de mekanı cennet olsun, ışıklar içinde yatsınlar" şeklinde konuştu.