Ali Sami Yen, kabri başında anıldı
Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 66.yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Seba da ziyaret edildi
Başkan Dursun Özbek, Ali Sami Yen'i mezarı başında andıktan sonra, ezeli rakibi Beşiktaş'ın efsane ve unutulmaz başkanı Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret etti. Seba için de dualar okundu.
"İkisinin de mekanı cennet olsun"
Daha sonra tören ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Bugün 1 numaralı üyemiz sayın Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümü. Her zaman kalbimizde yaşattığımız, büyüğümüz Ali Sami Yen'i kabri başında anmak için geldik. Daha sonra Türk sporuna büyük hizmetler veren sayın Süleyman Seba ağabeyimizin mezarını ziyaret ettik. Her ikisi de Türk sporuna hizmetler verdi. Onların verdiği hizmetlerin büyüklüğü, derecesi bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Kendilerine Türk sporuna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onların kurmuş oldukları, büyümesinde, gelişmesinde büyük hizmetleri geçen büyüklerimizin Türk sporunda çok daha iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Her ikisinin de mekanı cennet olsun, ışıklar içinde yatsınlar" şeklinde konuştu.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:29
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İşin zor Ekici!
Toplam 7
Yorum
metın yasar cok begendım
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Efsane geri dönüyor
Toplam 48
Yorum
Aslan LUCESCU GELECEK 3 YIL ICINDE TAKIMIN YAS ORTALAMASIDA 25'E DÜSECEK SABIRLI OLUN GELIYOR LUCESCU TRANSFERLER GERCEKTEN PAHALI OLDU ACEMILIK
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Başakşehir'in tribünleri doluyor
Toplam 10
Yorum
MRT ŞUANA KADAR YAPILAN TRANSFERLE GÖZ ÖNÜNE ALINIRSA BU YILIN FAVORİ TAKIMI BAŞAKŞEHİRDİR !!!
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