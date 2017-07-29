Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kulübün eski yöneticilerinden Cüneyt Tanman, yönetimin plansız hareket ettiğini söyledi. Tanman, "Galatasaray'da yönetimi, başkanı zorlayacak bir aday yok. Lucescu adı geçiyor ama madem böyle bir planınız vardı, neden onca transfer yaptınız?" dedi.