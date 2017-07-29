 Aday yok! – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Aday yok!

    Aday yok!
    Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kulübün eski yöneticilerinden Cüneyt Tanman, yönetimin plansız hareket ettiğini söyledi. Tanman, "Galatasaray'da yönetimi, başkanı zorlayacak bir aday yok. Lucescu adı geçiyor ama madem böyle bir planınız vardı, neden onca transfer yaptınız?" dedi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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