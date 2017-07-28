 Semih Kaya’ya Kızılyıldız şoku – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    ’ya şoku

    Semih Kaya’ya Kızılyıldız şoku
    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Kızılyıldız'a konuk olan , sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Sparta Prag'da ilk 11'de maça başlayan Semih Kaya, 90 dakika sahada kalmasına rağmen takımının yenilgisini önleyemedi. İlk 11'de başlayan eski Trabzonsporlu Marc Janko da karşılaşmada etikili olamadı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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