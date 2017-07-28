Özbek'in Terim kararsızlığı

Galatasaray'daki teknik direktör meselesi kriz haline geldi. Tudor'u takımın başından göndermek istemeyen Başkan Dursun Özbek, gündeme gelen Lucescu ve Terim gibi isimlerden birine futbolu emanet etmek istiyor.



ÜST AKIL LUCE

Sarı Kırmızılılar'ın Genel Sekreteri Can Topsakal, Lucescu ile görüşmek üzere İtalya'ya gitti.

Topsakal, Lucescu'yu teknik direktör değil üst akıl olarak düşündüklerini belirterek "Kendisiyle bir ön görüşme yapacağız. Anlaşabilirsek, başkan da bir görüşme yapacak. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğu düşüncesindeyiz. Tüm futboldan sorumlu olacak. Geniş yetkilerle gelecek" ifadelerini kullandı.



TARAFTAR VE YÖNETİM: TERİM

Bir yandan da Fatih Terim ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Fubol Direktörlüğü görevi sona eren Fatih Terim'i, hem taraftarlar hem de yönetimdeki bazı isimler takımın başında görmek istiyor.

Başkan Dursun Özbek ise Terim fikrini olumlu bulmasına rağmen, hocanın ne yanıt vereceğini kestiremediğinden hamle yapmakta tereddüt ediyor.

Bir yandan Lucescu hamlesiyle ilgilenen, diğer tarafta Terim baskısı yaşayan Dursun Özbek, her seferinde arkasında durduğunu söylediği Igor Tudor'dan da vazgeçmek istemiyor. Başkan Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, yönetim ve takım için en uygun formülü bulmak için Florya'da bir araya geldi. Toplantı sonrası Özbek, Hırvak çalıştırıcı Tudor ile de görüştü ancak henüz ortaya bir karar çıkmadı.