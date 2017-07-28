Özbek'in Terim kararsızlığı
Galatasaray'daki teknik direktör meselesi Başkan Dursun Özbek'e yoğun mesai harcatıyor. Bir yandan Lucescu ile görüşülen Galatasaray'da bazı kesimler ise Fatih Terim'in takımı ayağa kaldırabileceği görüşünde. Kararsız kalan Özbek ise takım için en uygun formülü arıyor.
Galatasaray'daki teknik direktör meselesi kriz haline geldi. Tudor'u takımın başından göndermek istemeyen Başkan Dursun Özbek, gündeme gelen Lucescu ve Terim gibi isimlerden birine futbolu emanet etmek istiyor.
ÜST AKIL LUCE
Sarı Kırmızılılar'ın Genel Sekreteri Can Topsakal, Lucescu ile görüşmek üzere İtalya'ya gitti.
Topsakal, Lucescu'yu teknik direktör değil üst akıl olarak düşündüklerini belirterek "Kendisiyle bir ön görüşme yapacağız. Anlaşabilirsek, başkan da bir görüşme yapacak. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğu düşüncesindeyiz. Tüm futboldan sorumlu olacak. Geniş yetkilerle gelecek" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR VE YÖNETİM: TERİM
Bir yandan da Fatih Terim ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Fubol Direktörlüğü görevi sona eren Fatih Terim'i, hem taraftarlar hem de yönetimdeki bazı isimler takımın başında görmek istiyor.
Başkan Dursun Özbek ise Terim fikrini olumlu bulmasına rağmen, hocanın ne yanıt vereceğini kestiremediğinden hamle yapmakta tereddüt ediyor.
Bir yandan Lucescu hamlesiyle ilgilenen, diğer tarafta Terim baskısı yaşayan Dursun Özbek, her seferinde arkasında durduğunu söylediği Igor Tudor'dan da vazgeçmek istemiyor. Başkan Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, yönetim ve takım için en uygun formülü bulmak için Florya'da bir araya geldi. Toplantı sonrası Özbek, Hırvak çalıştırıcı Tudor ile de görüştü ancak henüz ortaya bir karar çıkmadı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:56
-
Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 8
Yorum
eraycan savunmaya takviye 2 yabancı forvet taliscaya alternatif 10 numara babele ve törenin yerine alternatif yerli yabancı şart yetersiziz
-
Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 nankör insanlar.bu adam türk tarihinin bidaha göremeyeceği başarılar kazandırdı itibar kazandırdı be.ben fenerli olarak haklının yanındayım
-
Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 8
Yorum
eraycan savunmaya takviye yapılmalı pepenin yükü azltılmalı tolganın yerine daha iyi kaleci alınabilirdi ne diye takımda hala boykoda var fazlalıkla
Özbek'in Terim kararsızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.