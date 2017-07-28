 N’Diaye hazır kıta bekliyor – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    N’Diaye hazır kıta bekliyor

    N’Diaye hazır kıta bekliyor
    Cimbom'un anlaşma sağladığı bir diğer isim Osmanlısporlu de kulübünün kararını bekliyor. Ankara ekibine sarı-kırmızılı kulübe gitmek istediğini söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Yönetimimizle anlaşılması durumunda hemen G.Saray forması giymeye hazırım" diye konuştu.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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