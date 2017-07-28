Muslera 2021'e kadar Galatasaray'da
Galatasaray’da beklenen oldu... Sarı-kırmızılıların 1 numarası Muslera, sözleşmesini 2021’e kadar uzattı, yeni mukavelesinde fedakarlık da yaptı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan imza töreninde yer alan başkan Özbek, Muslera ile ilgili şunları söyledi: "Hiçbir zaman G.Saray'dan ayrılmasını hiç düşünmedik. Uzun yıllar hem sporcu olarak hem de ilerleyen dönemlerde antrenör ve yönetici olarak hizmet edebilecek biri. Nando bizim evladımız. Uruguay'a direkt uçuş olmadığı için Nando'nun buradan gitmesi de çok zor. İhtiyarlayana ve saçları beyazlayana kadar burada kalacak."
KOVULANA KADAR GİTMEM
Fernando Muslera, imzaların atılmasının ardından bir hayli mutluydu. "Evimde kalmaya ve yaşamaya devam edeceğim" diyen Uruguaylı yıldız, "İlk günden bu yana Galatasaray camiası bana çok şeyler verdi. Oyuncu olarak ve insan olarak hep daha iyi noktalara gitmemi sağladı. Taraftarlarımızın da bize vereceği destek çok önemli. Kulübümüz, başkanımız ve biz oyuncular onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kovulana kadar gitmem. Kulübümüz ne zaman 'İşin bitti, gönderiyoruz" derse o zaman bir uçağa atlar giderim. Yoksa burada hayatım boyunca kalabilirim. G.Saray'ın benim için ne kadar önemli oluğunu bütün dünya biliyor. Kalbimdeki yerini de herkes biliyor. Bir gün bile buradan ayrılmayı hiç düşünmedim" sözlerini sarfetti.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:38
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Muslera 2021'e kadar Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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