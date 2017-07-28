 Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru... – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...

    Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...

    Rumen teknik adamla yapılan görüşme hakkında Can Topsakal sıcak bir açıklama yaptı

    Galatasaray kulübünde Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, ile yaptığı görüşmenin ardından sıcak bir açıklamada bulundu. A Spor'da Harun Muslu'ya konuşan Topsakal şu ifadeleri kullandı:

    "Lucescu ile görüştük. Son derece olumlu geçti ve güzel şekilde konuştuk. Galatasaray'da kuracağımız sistem ve yapı üzerine konuştuk. Genel menajerlik sistemi ve futbol aklı üzerine tüm konuları masaya yatırdık. Bununla birlikte Lucescu da bazı teknik sorular sordu. Bu sorular takımın durumu, kimler var ve yaşları neler? sorusu üzerineydi." ifadelerini kullandı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:32
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