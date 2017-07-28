Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Rumen teknik adamla yapılan görüşme hakkında Can Topsakal sıcak bir açıklama yaptı
"Lucescu ile görüştük. Son derece olumlu geçti ve güzel şekilde konuştuk. Galatasaray'da kuracağımız sistem ve yapı üzerine konuştuk. Genel menajerlik sistemi ve futbol aklı üzerine tüm konuları masaya yatırdık. Bununla birlikte Lucescu da bazı teknik sorular sordu. Bu sorular takımın durumu, kimler var ve yaşları neler? sorusu üzerineydi." ifadelerini kullandı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:32
-
Simon Kjaer Sevilla'da!
Toplam 12
Yorum
Fener Gitsin, Neustädter yeter, ayağına daha hakim hem defans hem ön libero oynayabiliyor 2 oyuncu alabiliriz şimdi sakatlıkta m.topalda oynar.
-
Galatasaray, Avusturya'ya gitti
Toplam 12
Yorum
Aslan LÜTFEN KAMP SÜRESINDE TARAFTARLAR MESAL VE SAHAYA GIRME ISLERINI BIRAKSINLAR BAKIN ALMANYADA MAC IZNIMIZ YOK
-
Lucescu'nun Galatasaray kararı
Toplam 29
Yorum
Aslan ROMANYA FUTBOLUNUN ONDUSMANI,ITALYA SERI A'DA 10 YIL ARALIKSIZ TEKNIK DIREKTÖRLÜK YAPMIS GS-BJK- VE UKRANYA MUCIZESI ORTADA GEL LUCESCU GEL
Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.