 Lucescu'nun Galatasaray kararı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Lucescu'nun Galatasaray kararı

    Lucescu'nun Galatasaray kararı

    Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Can Topsakal, "Lucescu, takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi" diye konuştu.

    Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun, Galatasaray'ın yaptığı genel koordinatörlük teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi.

    Rumen teknik adamla dün Bükreş'te özel bir görüşme yapan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Can Topsakal, yaptığı açıklamada, Lucescu'nun tekliflerine sıcak baktığını söyledi.

    Yaptıkları görüşmede planlarını deneyimli teknik adama aktardığını dile getiren Topsakal, "Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur." diye konuştu.

    Lucescu'ya, teknik direktör Igor Tudor üzerinde genel koordinatörlük görevi önerdiklerini söyleyen Can Topsakal, Tudor'un bu çalışmalarla ilgili görüşü konusunda ise, "Tudor yönetimin bu fikrine olumlu bakmasa, zaten bu yeni organizasyon yapısı için görüşmeleri yapmazdık." yorumunda bulundu.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:57
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