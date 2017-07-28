 G.Saray iki ismi bitirdi – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    G.Saray iki ismi bitirdi

    G.Saray iki ismi bitirdi

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sofiane ve ile anlaştı.

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Maicon, Belhanda, Gomis ve Mariano'yu kadrosuna katmıştı. Galatasaray, son olarak da West Ham United'da oynayan Faslı Sofiane ile Manchester City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu ile anlaştı. İki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların pazar ya da pazartesi günü, oyuncuları İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

    Feghouli, West Ham United ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıktı. Faslı futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol, 3 asistle oynadı. 27 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda da 31 maçta, 11 gol attı.

    Fernando ise Manchester City'de geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'nda da 4 mücadelede forma şansı buldu.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:25
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