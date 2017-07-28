G.Saray iki ismi bitirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Fernando ile anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Maicon, Belhanda, Gomis ve Mariano'yu kadrosuna katmıştı. Galatasaray, son olarak da West Ham United'da oynayan Faslı Sofiane Feghouli ile Manchester City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernando ile anlaştı. İki futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların pazar ya da pazartesi günü, oyuncuları İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Feghouli, West Ham United ile geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmaya çıktı. Faslı futbolcu, bu müsabakalarda 4 gol, 3 asistle oynadı. 27 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda da 31 maçta, 11 gol attı.
Fernando ise Manchester City'de geçtiğimiz sezon 26 maçta görev aldı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'nda da 4 mücadelede forma şansı buldu.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:25
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Barcelona altyapısı ziyarete geldi
Toplam 2
Yorum
aysel beşiktaşım ve barcelonam benim heriki takımımyan yana super
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Kocaman, Graz maçı sonrasında açıkladı
Toplam 34
Yorum
wowww bir de kırmızı ışıkta geçmeseydi dediğin olurdu.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 110
Yorum
MERT Dünya kupasına katılma hedefi var, son 2 yılın şampiyonu ve dünya 3.lüğü olan hoca var, denenmemiş denensin demek milli görevden kaçmaktır
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