Gomis'e taraftardan jest
Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir taraftarın arabasının arka camına ‘Bafetimbi Gomis’ yazdırdığı fotoğrafı paylaştı. Fransız oyuncu, ayrıca beklentileri karşılamak için çok çalışacağının notunu ekledi.
"Tüm taraftarlara, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beklentileri karşılamak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Paylaşım kısa süre yüzlerce beğeni aldı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:06
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Lens haftaya geliyor
Toplam 27
Yorum
KrAlex Lens sağ kanatta Dirar ise sol kanata çekilebilir Valbuena 10 numara Ekici göbekte oynatılmalıdır. Forvette Ahmeti beğendim şans verilmeli.
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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi
Toplam 17
Yorum
TARAFTAR CENK İYİNİYETLİ FAKAT İYİ BİR KALECİ DEĞİL G.S OYNADIĞI HER MAÇTA GOL YEMEYI BAŞARMIŞTIR,İSPANYADADA DEVAM EDECEKTİR.VE BİLE BİLE ALDILAR
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Fenerbahçe, Sevilla'nın teklifini kabul etti
Toplam 31
Yorum
gkhgny1907 çok sevdik kjaeri lakin bizim 10 numara için limaya yada ben arfaya ihtiyacımız var ayrıca birde forvet enaz.yolu açık olsun güzel kar ettik
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