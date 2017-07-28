Galatasaray, Avusturya'ya gitti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.
Teknik Direktör Igor Tudor'un kamp için belirlediği 26 kişilik kafilede yer alan futbolcular şöyle:
"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Emrah Başsan, Bafetimbi Gomis, Tarık Çamdal, Lionel Carole, Garry Rodrigues, Koray Günter, Atalay Babacan, Gökay Güney, Yunus Akgün, Recep Gül, Barış Zeren, Eray İşcan."
Sarı-kırmızılılar, 2017-2018 sezonu çalışmalarına İstanbul'da başladı. Daha sonra yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'ya gitti. UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu ilk maçı olan Östersunds müsabakasına kadar Slovakya'da kamp yapan takım, daha sonra deplasmandaki maç için İsveç'e geçti. Östersunds'a elendikten sonra sarı-kırmızılılar, çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 19
Yorum
kartalpençesi Her sene hazırlık maçlarından sonra şampiyon ilan edilen FB,strum gibi köy takımını yendi diye uçtu yine.Ozan-Alper messioldu.heryılaynı:)
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Lens haftaya geliyor
Toplam 18
Yorum
FB Hüsran=Östersunds
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Burası Kadıköy!
Toplam 3
Yorum
hangi bakımdan hangi özellikleri ile benzemez keşke onuda belirtmiş olsaydın.
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