Ndiaye şartları
Oyuncu takasını kesinlikle kabul etmediklerini belirten Genel Menajer Yurtgüven, “Galatasaray, 5 milyon euro’nun üzerine çıkarsa anlaşma sağlayabiliriz” dedi.
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündemine son olarak Badou Ndiaye girerken Başkent ekibiyle yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Osmanlıspor yetkilileriyle başkentte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Önerilen 5 milyon euro'luk teklif Başkent ekibi tarafından kabul edilmedi.
10 MİLYON EURO İSTEMEDİK
Mor-sarılıların, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli on numara için 10 milyon euro istediği ifade edilse de Kulüp Genel Menajeri Ender Yurtgüven bunun doğru olmadığını açıkladı. Ajansspor'a konuşan Yurtgüven, Badou Ndiaye'nin transferinin gerçekleşmesi için şartların oluşması gerektiğini ifade ederek, "Takası kesinlikle düşünmüyoruz. Biz görüşmede herhangi bir rakam söylemedik; Galatasaray 5 milyon euro önerdi" ifadesini kullandı.
KARARLI GÖRÜNÜYORLAR
Sarı-kırmızılı ekipten geri dönüş beklediklerini anlatan yönetici Ender Yurtgüven, "Galatasaray'ın iki katı demeyelim ama bu miktarın üzerine çıkması gerekiyor. Her şey olabilir anlaşabiliriz. Ankara'ya kadar geldiklerine göre Galatasaray kararlı" ifadesini kullandı. Sportif direktör Ergün'ün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, Osmanlıspor'a yeni bir teklif sunması bekleniyor.
DEVREYE GİRDİ: BIRAKIN GİDEYİM
Galatasaray'ın kendisini istemesinden çok memnun olan Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı kulüpten yana tavır aldı. Senegalli futbolcunun, Osmanlıspor'a, "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu kariyerimde çok önemli bir fırsat ve bunu değerlendirmek istiyorum" dediği ifade edildi.
İTALYA'YA HABER YOLLADI
Badou Ndiaye için 5 milyon euro'nun üzerine çıkmayan ve "Başkana sorayım" diyerek masadan kalkan Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, yeni bir teklif yapmadan İtalya'da beraber çalıştığı menajerlerle kontak kurduğu ifade edildi. Eski göz ağrıları Mario Lemina için Juventus'u ikna etmelerini istedi. Tudor'un hem ön libero hem de orta saha oyuncusu istediği ortamda Gabon asıllı Fransız için kiralama teklifi yapıldı. Buradan çıkacak rakama göre Ndiaye konusunda yeni bir girişimde bulunulacak.
10 MİLYON EURO İSTEMEDİK
Mor-sarılıların, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegalli on numara için 10 milyon euro istediği ifade edilse de Kulüp Genel Menajeri Ender Yurtgüven bunun doğru olmadığını açıkladı. Ajansspor'a konuşan Yurtgüven, Badou Ndiaye'nin transferinin gerçekleşmesi için şartların oluşması gerektiğini ifade ederek, "Takası kesinlikle düşünmüyoruz. Biz görüşmede herhangi bir rakam söylemedik; Galatasaray 5 milyon euro önerdi" ifadesini kullandı.
KARARLI GÖRÜNÜYORLAR
Sarı-kırmızılı ekipten geri dönüş beklediklerini anlatan yönetici Ender Yurtgüven, "Galatasaray'ın iki katı demeyelim ama bu miktarın üzerine çıkması gerekiyor. Her şey olabilir anlaşabiliriz. Ankara'ya kadar geldiklerine göre Galatasaray kararlı" ifadesini kullandı. Sportif direktör Ergün'ün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, Osmanlıspor'a yeni bir teklif sunması bekleniyor.
DEVREYE GİRDİ: BIRAKIN GİDEYİM
Galatasaray'ın kendisini istemesinden çok memnun olan Badou Ndiaye, sarı-kırmızılı kulüpten yana tavır aldı. Senegalli futbolcunun, Osmanlıspor'a, "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bu kariyerimde çok önemli bir fırsat ve bunu değerlendirmek istiyorum" dediği ifade edildi.
İTALYA'YA HABER YOLLADI
Badou Ndiaye için 5 milyon euro'nun üzerine çıkmayan ve "Başkana sorayım" diyerek masadan kalkan Sportif Direktör Cenk Ergün'ün, yeni bir teklif yapmadan İtalya'da beraber çalıştığı menajerlerle kontak kurduğu ifade edildi. Eski göz ağrıları Mario Lemina için Juventus'u ikna etmelerini istedi. Tudor'un hem ön libero hem de orta saha oyuncusu istediği ortamda Gabon asıllı Fransız için kiralama teklifi yapıldı. Buradan çıkacak rakama göre Ndiaye konusunda yeni bir girişimde bulunulacak.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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