Muslera: Kovulana kadar gitmem!

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, kulübüyle olan sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera'nın açıklamalarını resmi siteden paylaştı. İşte o açıklamalar:

"EVİMDE KALMAYA DEVAM EDİYORUM"

"Çok mutluyum. Her fırsatta 'Evimde gibiyim, burada kendimi evimde hissediyorum' diyordum. Evimde kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri Galatasaray camiası bana çok şeyler verdi. Oyuncu olarak ve insan olarak hep daha iyi noktalara gitmemi sağladı."

"TARAFTARIN VERECEĞİ DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

"Taraftar bizim çok önemli parçamız. Onların desteği bizim için çok önemli. Evimde, onlarla birlikte kalmaya devam edeceğim. Onların bize vereceği destek çok önemli. Kulübümüz, başkanımız ve biz oyuncular onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

"KOVULANA KADAR GİTMEM"

"Kovulana kadar gitmem. Kulubümüz ne zaman 'İşin bitti, gönderiyoruz" derse o zaman bir uçağa atlar giderim. Yoksa burada hayatım boyunca kalabilirim."

"BİR GÜN BİLE AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

"Ne yazık ki çıkan bazı haberler vardı. Galatasaray'ın benim için ne kadar önemli oluğunu bütün dünya biliyor. Kalbimdeki yerini de herkes biliyor. Bir gün bile buradan ayrılmayı hiç düşünmedim. Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun da yardımıyla yeni bir kontrata imza atma şansımız oldu. Burada kalmaya devam edeceğim."

DURSUN ÖZBEK: İHTİYARLAYANA KADAR BURADA KALACAK

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Fernando Muslera'nın ne kadar büyük bir Galatasaraylı olduğunun altını çizerek "Nando, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Sadece Galatasaray için değil dünyada marka olmuş, herkesin zevkle izlediği bir oyuncumuz. Hiçbir zaman Galatasaray'dan ayrılmasını yönetim olarak düşünmedik. Söz konusu dahi olmadı. Basın bunu tahrik edici yayınlar yapmıştı. Nando çok iyi bir Galatasaraylı. Bu kulüpte yetişmiş gibi. Uzun yıllar hem sporcu olarak hem de ilerleyen dönemlerde antrenör ve yönetici olarak hizmet edebilecek biri. Nando bizim evladımız. Galatasaray'da kalması şahsımı ve yönetimi sevindiren bir olay. Kendisine bundan sonraki dönemlerde de başarılar diliyorum. Uruguay'a direkt uçuş olmadığı için Nando'nun buradan gitmesi de çok zor. İhtiyarlayana ve saçları beyazlayana kadar burada kalacak" diye konuştu.