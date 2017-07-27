Muslera 2021'e kadar G.Saray'da
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı. KAP'a yapılan açıklamada Muslera, yıllık 3 milyon 575 bin garanti ücret alacak.
Galatasaray, tecrübeli eldiven Fernando Muslera ile sözleşme yenilendiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamayla bildirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.
Buna göre Futbolcuya ilgili her bir sezon için 3.575.000 Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir.
Ayrıca Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecektir.
Buna ek olarak Futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20.000 Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:50
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Emre Mor'a yeni talip
Toplam 9
Yorum
ege fener almasın daha kanat tamama boşuna para gider buna
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 89
Yorum
inadina Besiktas Besiktas Sampiyonlar liginde avrupaya karsi zaten Türkiyeyi temsil edicek. Milli takimin basina Aykut Hoca gecsin, daha basarili olur
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 74
Yorum
Tefo Isine karisilmayacaksa abdullah avci olmali..IBB ve milli takimi bir arada idare eder bence. Vizyonu, plani, taktigi olan yenilikci biri
Muslera 2021'e kadar G.Saray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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