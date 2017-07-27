Marin Leovac yetersiz bulundu

Lionel Carole'un yetersiz performansı nedeni ile sol bek mevkiine oyuncu aranırken Galatasaray'a Marin Leovac önerisi geldi.

Yönetim, scout ekibinden, Paok'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu, mercek altına almasını isterken gelen olumsuz rapor üzerine Leovac gündeme alınmadı. Napoli'den Strinic ve Villarreal'den Jaume Costa ile anılan Galatasaray yönetiminin, sol bek transferini en sona bıraktığı belirtiliyor.