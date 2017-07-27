 Marin Leovac yetersiz bulundu – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    yetersiz bulundu

    Marin Leovac yetersiz bulundu

    Lionel Carole'un yetersiz performansı nedeni ile sol bek mevkiine oyuncu aranırken Galatasaray'a önerisi geldi.

    Yönetim, scout ekibinden, Paok'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyu, mercek altına almasını isterken gelen olumsuz rapor üzerine Leovac gündeme alınmadı. Napoli'den Strinic ve Villarreal'den Jaume Costa ile anılan Galatasaray yönetiminin, sol bek transferini en sona bıraktığı belirtiliyor.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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