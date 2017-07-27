 Lucescu seferi başlıyor – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    seferi başlıyor

    Lucescu seferi başlıyor

    G.Saraylı yönetici , Rumen hocayla masaya oturacak.

    kötü gidişe dur demek için Lucescu formülünü devreye soktu. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Tudor'un takımda kalacağı ancak Lucescu'nun Hırvat hocanın üstü bir göreve getirilebileceği konusunda anlaşılmıştı. Bu karar doğrultusunda Galatasaraylı yönetici Can Topsakal tecrübeli hoca ile görüşmek için bugün Romanya'ya gidecek. Rumen teknik adama sportif direktörlük teklif edilecek. Galatasaray yönetimi, eğer Fatih Terim ile anlaşma sağlayamazsa Rumen teknik adamla el sıkışarak futbolun başına getirecek.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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