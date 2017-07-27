Lucescu ile masaya oturuldu

Galatasaray kötü gidişe dur demek için Lucescu formülünü devreye soktu. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Tudor'un takımda kalacağı ancak Lucescu'nun Hırvat hocanın üstü bir göreve getirilebileceği konusunda anlaşılmıştı. Bu karar doğrultusunda Galatasaraylı yönetici Can Topsakal tecrübeli hoca ile görüşmek için bugün Romanya'ya gitti. Rumen teknik adama sportif direktörlük teklif edilecek..



beIN SPORTS'a Rumen hoca hakkında açıklamalarda bulunan Can Topsakal; "Doğrudur. Antrenör olarak gelmeyecek üst akıl olarak gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Ben de ön görüşme için gidiyorum. Bir anlaşmaya varılması durumunda başkanımız görüşecek. Galatasaray'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sportif Direktör olarak mı gelecek sorusuna ise Topsakal şu cevabı verdi. "Tam olarak Sportif Direktör olarak değil. Tüm futboldan sorumlu olacak. Belki onu Sportif A.Ş. kurumuna da alabiliriz. Daha geniş yetkilere sahip olacak" cevabını verdi.

Transfer gündemini de değerlendiren Can Topsakal, görüşmelerin devam ettiğini ve transferlerin çok yakında açıklanacağını ifade etti.