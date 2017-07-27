Galatasaray'ın hisseleri uçtu!

Açıklama öncesi 6.90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7.06 lira ile gün içi zirvesini gördü. Büyük bir hareket yaşayan Galatasaray hisseleri günü yüzde 1.01 artıda kapattı. G.Saray taraftarı da Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada, tecrübeli hocanın Galatasaray'a gelmesi yönünde birçok paylaşımda bulundu.



