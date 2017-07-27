 Galatasaray'ın hisseleri uçtu! – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    'ın hisseleri uçtu!

    Galatasaray'ın hisseleri uçtu!

    'in görevini bırakması 'ı borsada uçurdu.

    Açıklama öncesi 6.90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7.06 lira ile gün içi zirvesini gördü. Büyük bir hareket yaşayan hisseleri günü yüzde 1.01 artıda kapattı. G.Saray taraftarı da Terim'in görevinden ayrılmasının ardından sosyal medyada, tecrübeli hocanın Galatasaray'a gelmesi yönünde birçok paylaşımda bulundu.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:33
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