 Galatasaray, Manchester City'le anlaştı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    , Manchester City'le anlaştı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, Manchester City'le anlaştı

    , Fernando için Manchester City ile 5 milyon 250 bin euro'ya anlaştı.

    Selçuk ve Tolga'nın performansından memnun olmayan ve De Jong'u gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Fernando'yu kadrosuna kattı. Takımın Avrupa'ya veda etmesinin ardından yeniden kolları sıvayan 'ın Manchester City'yi 5 milyon 250 bin euro'ya ikna ettiği belirtildi.

    Orta sahada hırsı ve mücadelesi ile tanınan ve yeni Melo olması beklenilen 30 yaşındaki Fernando ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi. Fernando'nun 'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:41
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