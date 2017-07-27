Selçuk ve Tolga'nın performansından memnun olmayan ve De Jong'u gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Fernando'yu kadrosuna kattı. Takımın Avrupa'ya veda etmesinin ardından yeniden kolları sıvayan Galatasaray'ın Manchester City'yi 5 milyon 250 bin euro'ya ikna ettiği belirtildi.

Orta sahada hırsı ve mücadelesi ile tanınan ve yeni Melo olması beklenilen 30 yaşındaki Fernando ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi. Fernando'nun Galatasaray'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.