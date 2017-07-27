Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Galatasaray, Fernando için Manchester City ile 5 milyon 250 bin euro'ya anlaştı.
Selçuk ve Tolga'nın performansından memnun olmayan ve De Jong'u gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, Fernando'yu kadrosuna kattı. Takımın Avrupa'ya veda etmesinin ardından yeniden kolları sıvayan Galatasaray'ın Manchester City'yi 5 milyon 250 bin euro'ya ikna ettiği belirtildi.
Orta sahada hırsı ve mücadelesi ile tanınan ve yeni Melo olması beklenilen 30 yaşındaki Fernando ile 3+1 yıllık kontrat imzalayacağı ifade edildi. Fernando'nun Galatasaray'dan sezon başına net 4 milyon euro alacağı bilgisi verildi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:41
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''Fatih Terim başarılı bir hocaydı''
Toplam 1
Yorum
HaHaHahAhAhA galatasaray a geri dönecek diye ödünü kopuyor di mi :))))))))
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''Teklif bana değil, başkana gelmeli''
Toplam 82
Yorum
Ömer Adam gibi adam Şenol hoca sana bu sözler yakışır rakip takım yöneticileri Şenol hoca milli takıma gitsin bizde şampiyon olalım diyorlar
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Taşçı bugün açıklanacak
Toplam 6
Yorum
Çağrı Ayağı düzgün stoper lazim
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