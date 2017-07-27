Galatasaray, Avusturya yolcusu
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek veda etmesinin ardından Süper Lig'de sezon başlayana kadar takvimi boşalan Galatasaray, kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğlen saatlerinde özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gideceği, oradan da 9 günlük kamp çalışmaları için Bad Waltersdorf kasabasına geçeceği belirtildi.
Kamp döneminde 2 hazırlık maçı yapacak Galatasaray'ın, 31 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'la, 5 Ağustos Cumartesi günü de Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geleceği aktarıldı.
Galatasaray, Hertha Berlin maçının ardından İstanbul'a dönecek.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:06
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 78
Yorum
Engin bi lucesku bi fatih terim karar verin fotomac hangisi geliyor
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 90
Yorum
suleyman beşiktaş türk olamdığı için bırakmaz diyen arkadaş sen dön önce tutuğun takımın kököleri nerden geliyor bi bak ayrıca sezon planlaması yapılmış bjk hocayı göndericek oldu isterseniz fb ve gs yarım şar porsiyon halinde şampiyonluğu paylaştıralım hadi hadi başka kapıya aklınız varsa terim diye tudoru yollamazsınız
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Sturm Graz - Fenerbahçe | 20.00
Toplam 1
Yorum
aykut hoca mehmet ekıcı nerede
Galatasaray, Avusturya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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