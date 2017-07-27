 Galatasaray, Avusturya yolcusu – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    , Avusturya yolcusu

    Galatasaray, Avusturya yolcusu

    UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek veda etmesinin ardından Süper Lig'de sezon başlayana kadar takvimi boşalan , kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının yarın öğlen saatlerinde özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gideceği, oradan da 9 günlük kamp çalışmaları için Bad Waltersdorf kasabasına geçeceği belirtildi.

    Kamp döneminde 2 hazırlık maçı yapacak 'ın, 31 Temmuz Pazartesi günü Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'la, 5 Ağustos Cumartesi günü de Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geleceği aktarıldı.

    Galatasaray, Hertha Berlin maçının ardından İstanbul'a dönecek.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:06
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