Bursa’ya veda etti
Avusturya’daki kamptan ayrılan Mert’in bugün G.Saray’a imza atması bekleniyor.
Galatasaray, Mert Günok'un transferini bitirdi. Cenk Gönen'in Malaga'ya gitmesinin ardından Muslera'nın yanına yedek bir kaleci arayan sarı-kırmızılı ekip, Mert ile el sıkışırken 28 yaşındaki eldiven dün Bursaspor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bursaspor'da iki sezondur forma giyen Mert, Avusturya'da kamptaydı.
Başarılı kaleci, Galatasaray ile her konuda anlaşmasıyla dün yeşil-beyazlıların kampından ayrıldı. Günok için takım arkadaşları ve teknik ekip veda partisi düzenledi. Törende Başkan Ali Ay da deneyimli file bekçisine takıma katkısından dolayı teşekkür etti. 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen Mert, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon kazanacak.
Başarılı kaleci, Galatasaray ile her konuda anlaşmasıyla dün yeşil-beyazlıların kampından ayrıldı. Günok için takım arkadaşları ve teknik ekip veda partisi düzenledi. Törende Başkan Ali Ay da deneyimli file bekçisine takıma katkısından dolayı teşekkür etti. 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen Mert, Galatasaray'dan yıllık 1 milyon kazanacak.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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