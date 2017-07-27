Belhanda attı Galatasaray kazandı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Eskişehirspor'un 45. dakikada Mezenga'nın golüyle 1-0 sona ererken, Galatasaray ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. 57. dakikada Maicon ile skoru eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Belhanda'nın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:56
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''Hayalim 4. yıldız''
Toplam 47
Yorum
FB Video uygulaması olmazsa bu TFF kurullar, MHK Hakemleri ile kesin 36 yaşında 4. yıldızı takar.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 7
Yorum
FUTBOL USA GS'YA U OYUNCULARI GETIREN MENAJERLER KIMLER , DURSUN VE KARDESLERININ SON IKI SENEDEKI MAL VARLIGI YUKSELMESI NEDENDIR?YENI OTEL DIKTI
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Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!
Toplam 2
Yorum
offff kendi kalenemi
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