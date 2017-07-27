 Belhanda attı Galatasaray kazandı – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Belhanda attı Galatasaray kazandı

    Belhanda attı Galatasaray kazandı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bugün Eskişehirspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı.

    Östersunds'e elenerek, Avrupa'ya veda eden sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar sahaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Selçuk, Donk, Emrah, Belhanda, Rodrigues, Gomis 11'i ile çıktı. Eskişehirspor ise Kayacan, İsmail, Semih, Uğur İnceman, Bilal Aziz, Dorukhan, Hasan, Kaan, Erkan Zengin, Hasan Hüseyin ve Mezenga 11'iyle sahada yer aldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Eskişehirspor'un 45. dakikada Mezenga'nın golüyle 1-0 sona ererken, Galatasaray ikinci yarıda art arda bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. 57. dakikada Maicon ile skoru eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Belhanda'nın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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