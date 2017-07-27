 Avusturya’da kamp yapacak – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Avusturya’da kamp yapacak

    Avusturya’da kamp yapacak

    Avusturya'nın Graz kentine gitmeye hazırlanan , bu ülkede oynamayı planladığı iki hazırlık maçı için gerekli izinleri alamayınca kamp programı da rötar yaptı.

    Avusturya'dan haber bekleyen ve görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekibin yarın İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

    ESKİŞEHİR'LE KARŞILAŞACAK
    , bugün Eskişehir ile hazırlık maçında karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda 19.00'da oynanacak karşılaşma basına kapalı olacak. Aslan izin çıkması halinde 31 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'da Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisar Belediye ile karşılaşacak. Aslan dün yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti.
    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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