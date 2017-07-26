 Yönetimle kavga ettik – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yönetimle kavga ettik

    Yönetimle kavga ettik

    Riekerink, A SPOR’a konuştu. Hollandalı çalıştırıcı “Zaman zaman yönetimle sürtüşmeler yaşadık” ifadelerini kullandı.

    Cimbom'un eski hocası , A SPOR'un sorularını yanıtladı. Dobra dobra konuşan Hollandalı teknik adam "Yönetimle, futbol felsefesi, disiplin gibi konularda bazı sürtüşmeler yaşadık. Kavgalarımız oldu" ifadelerini kullandı. Kendi dönemiyle ilgili 'Takımı futbolcular yönetti' ifadelerinin doğru olmadığını belirten Riekerink "Kuralları hep ben koydum. Tüm ekip olarak takım çalışması yaptık. Şimdi başka bir teknik direktör başka bir felsefe var. Bunlar hakkında benim bir fikir belirtmem doğru olmaz" dedi.

    SNEİJDER EFSANEDİR
    Jan Olde Riekerink, takımdan gönderilen Wesley Sneijder'e de sahip çıktı. Hollandalı çalıştırıcı "Sneijder bir efsane ve mükemmel bir oyuncudur. Kararlarıma asla müdahale etmedi. Selçuk İnan bana çok yardımcı oldu. De Jong'un performansı beni tatmin etti" dedi. Riekerink, kendisinin takımdan gönderilmesinin futbolda her zaman olabileceğini belirtti.

    DÖNMEK İSTİYOR
    Her fırsatta Türkiye'de çalışmaktan mutlu olduğunun altını çizen Jan Olde Riekerink, "Tekrar Türkiye'ye dönmek isterim. Olgun ve kaliteli futbolcular, stadyumlar var. Türkiye'yi son derece kaliteli olarak görüyorum ama bazı zorluklar da ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

    AJAX'TAN İYİLER
    Galatasaray'ın başında 41 resmi karşılaşmaya çıkan Riekerink, Galatasaray'ın altyapısıyla ilgili de önemli sözler sarfetti. Hollandalı teknik direktör, "Galatasaray alt yapısına baktığımda inanılmaz yetenekli genç futbolcular vardı. Ajax'takilerden daha iyi isimlerdi" açıklamalarında bulundu.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yönetimle kavga ettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.