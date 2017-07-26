Yönetimle kavga ettik
Riekerink, A SPOR’a konuştu. Hollandalı çalıştırıcı “Zaman zaman yönetimle sürtüşmeler yaşadık” ifadelerini kullandı.
SNEİJDER EFSANEDİR
Jan Olde Riekerink, takımdan gönderilen Wesley Sneijder'e de sahip çıktı. Hollandalı çalıştırıcı "Sneijder bir efsane ve mükemmel bir oyuncudur. Kararlarıma asla müdahale etmedi. Selçuk İnan bana çok yardımcı oldu. De Jong'un performansı beni tatmin etti" dedi. Riekerink, kendisinin takımdan gönderilmesinin futbolda her zaman olabileceğini belirtti.
DÖNMEK İSTİYOR
Her fırsatta Türkiye'de çalışmaktan mutlu olduğunun altını çizen Jan Olde Riekerink, "Tekrar Türkiye'ye dönmek isterim. Olgun ve kaliteli futbolcular, stadyumlar var. Türkiye'yi son derece kaliteli olarak görüyorum ama bazı zorluklar da ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.
AJAX'TAN İYİLER
Galatasaray'ın başında 41 resmi karşılaşmaya çıkan Riekerink, Galatasaray'ın altyapısıyla ilgili de önemli sözler sarfetti. Hollandalı teknik direktör, "Galatasaray alt yapısına baktığımda inanılmaz yetenekli genç futbolcular vardı. Ajax'takilerden daha iyi isimlerdi" açıklamalarında bulundu.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
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Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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