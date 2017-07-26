Xavi olacaktı yalan oldu!
Galatasaray taraftarı onu Xavi’ye benzettiği için ‘Xelçuk’ lakabı takmıştı. Sert düştü. Taraftarın onu parçalı forma ile görmeye tahammülü kalmadı.
MELO'SUZ DÖKÜLDÜ
Selçuk İnan, Felipe Melo'nun takımdan ayrılmasından sonra adeta kayboldu. Performansı her geçen gün düşen Cimbom'un kaptanı kötü geçen 2 sezonda sık sık ıslıklandı. Selçuk her seferinde, formasındaki armayı gösterse de taraftarlar onun bu hareketini samimi bulmadı. Geçen sezon "Çin'e git" diye tezahüratlar yapılan 32 yaşındaki futbolcu için bu sezon da kolay olmayacak. Henüz ilk resmi maç olan Östersunds karşılaşmasında fatura bir kez daha ona kesildi.
'SELÇUK'SUZ ÇALIŞMAZ'
Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski golcüleri Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile yakınlaşmasının ardından Selçuk İnan'ın da bu takıma gitmesini istiyor. Taraftarlar "Burak Yılmaz tek başına işe yaramaz. Ona Selçuk İnan lazım" ifadelerini kullanıyor.
İGOR TUDOR TUTUYOR
Selçuk İnan yetersiz bulunan performansına rağmen teknik direktör İgor Tudor'un prensi durumunda. Hırvat hoca, olaylı Kasımpaşa maçının soyunma odasında kendisine destek veren kaptanını sürekli sahaya sürüyor.
SEMAZEN GİBİ!
Selçuk İnan'a sosyal medyada ağır eleştiriler var. Sürekli yana ve geri oynamasına tepki büyük. Gitmesini isteyenler çoğunlukta...
-Yan pas, geri pas, semazenlik, isteksizlik, koşmama, top kaptırma, forma çıkarma, hoca gönderme. CANIM KAPTANIM.
@Senfo10
-Selçuk İnan iyi olduğu zaman formayı çıkaran küfür yediği zaman armayı gösteren bir kaptandır!!! @Majestleri10
-Bu kulüpte seni isteyen bir kişi yok. Paranın hakkını vermiyorsun. @sasbarme
-Selcuk'un olduğu her sisteme, karşıyım. Orta sahada o varken Messi olsa hikaye. @IICaldLowII
-Ben Arfa da kimmiş? Bizde Selçuk var, yan pasın en etkili ismi. @asesark
-Selçuk gitsin Çanakkale Dardanelspor'da oynasın. @ yaylacioglu_hlk
-Milyonları bırakıp gidemiyor musun? Keşke sende Burak'la birlikte gitseydin. @ibo_smart
-Ben anlamıyorum bu Selçuk İnan hiç mi sosyal medyaya girmiyor? Hiç mi bu mesajları görmüyor. @mehmet_ sait_ky
İYİ KONUŞANLAR PARMAKLA SAYILIR
Selçuk İnan hakkında Twitter'da olumlu yorum yapanların sayısı bir hayli az. Tek tük kalan bu isimler Selçuk'a destek veriyor.
Pozitif yorumlar
-Selçuk sakın gaza gelip TS'ye ya da başka kulübe gitme. Gerçek taraftarlar seni her zaman bağrına basmıştır sevgilerimle. @melihozann
-En iyi olduğu dönemde dahi tek bir kötü maçta yuhalandı bu adam! Selçuk İnan bence G.Saray'ın bir değeridir, adamdır. Sahip çıkalım! @IbrayimKaragoz
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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