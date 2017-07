Xavi olacaktı yalan oldu!

SELÇUK'SUZ

Aslan'da bir devin çöküşü... 2011 yılında'dan'a transfer olan Selçuk İnan , Türk futbolunun da tarihini değiştirmişti. Melo ile kurduğu müthiş ortaklık ile kupalara ambargo koyarken taraftarın da gözdesi olmuştu. Tarzını o dönem'da forma giyen'ye benzeten taraftarlar ona "" lakabını takmıştı. Ancak işler kötü gitmeye başlayınca Selçuk da hedef tahtasının tam ortasına konuldu.'ndaki Fenerbahçe derbisinde protestolar üzerine formasını çıkarması, en büyük kıvılcım oldu. Bu anda taraftarla bağı koptu.Selçukİnan,'nun takımdan ayrılmasından sonra adeta kayboldu. Performansı her geçen gün düşen Cimbom'un kaptanı kötü geçen 2 sezonda sık sık ıslıklandı.her seferinde, formasındaki armayı gösterse de taraftarlar onun bu hareketini samimi bulmadı. Geçen sezon "" diye tezahüratlar yapılan 32 yaşındaki futbolcu için bu sezon da kolay olmayacak. Henüz ilk resmi maç olankarşılaşmasında fatura bir kez daha ona kesildi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski golcüleri Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile yakınlaşmasının ardından Selçuk İnan'ın da bu takıma gitmesini istiyor. Taraftarlar "Burak Yılmaz tek başına işe yaramaz. Ona Selçuk İnan lazım" ifadelerini kullanıyor.Selçuk İnan yetersiz bulunan performansına rağmen teknik direktör İgor Tudor'un prensi durumunda. Hırvat hoca, olaylı Kasımpaşa maçının soyunma odasında kendisine destek veren kaptanını sürekli sahaya sürüyor.Selçuk İnan'a sosyal medyada ağır eleştiriler var. Sürekli yana ve geri oynamasına tepki büyük. Gitmesini isteyenler çoğunlukta...-Yan pas, geri pas, semazenlik, isteksizlik, koşmama, top kaptırma, forma çıkarma, hoca gönderme. CANIM KAPTANIM.@Senfo10-Selçuk İnan iyi olduğu zaman formayı çıkaran küfür yediği zaman armayı gösteren bir kaptandır!!! @Majestleri10-Bu kulüpte seni isteyen bir kişi yok. Paranın hakkını vermiyorsun. @sasbarme-Selcuk'un olduğu her sisteme, karşıyım. Orta sahada o varken Messi olsa hikaye. @IICaldLowII-Ben Arfa da kimmiş? Bizde Selçuk var, yan pasın en etkili ismi. @asesark-Selçuk gitsin Çanakkale Dardanelspor'da oynasın. @ yaylacioglu_hlk-Milyonları bırakıp gidemiyor musun? Keşke sende Burak'la birlikte gitseydin. @ibo_smart-Ben anlamıyorum bu Selçuk İnan hiç mi sosyal medyaya girmiyor? Hiç mi bu mesajları görmüyor. @mehmet_ sait_kySelçuk İnan hakkında Twitter'da olumlu yorum yapanların sayısı bir hayli az. Tek tük kalan bu isimler'a destek veriyor.-Selçuk sakın gaza gelip TS'ye ya da başka kulübe gitme. Gerçek taraftarlar seni her zaman bağrına basmıştır sevgilerimle. @melihozann-En iyi olduğu dönemde dahi tek bir kötü maçta yuhalandı bu adam! Selçuk İnan bence G.Saray'ın bir değeridir, adamdır. Sahip çıkalım! @IbrayimKaragoz