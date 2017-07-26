 Vergiler el yaktı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Vergiler el yaktı

    Vergiler el yaktı

    Sinan, Benfica’ya giderse sadece 450 bin Euro alacak.

    , Benfica'ya gitmek istiyor ama Portekiz'den gelen teklif pek de iç açıcı değil. Gurbetçi oyuncu, Galatasaray'dan 750 bin euro kazanıyor. Buna karşılık Benfica, Sinan'a 1 milyon Euro ücret önerdi. 23 yaşındaki futbolcu bu teklifi kabul ederse vergiler düşüldüğünde cebine yaklaşık 450 bin euro girecek. Sinan Gümüş'ün net 1 milyon Euro talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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