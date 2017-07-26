 Tuhaf erteleme – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Tuhaf erteleme

    Tuhaf erteleme

    Graz kampı 2 gün ötelendi, soru işaretleri belirdi.

    yeni sezon hazırlıkları için 2. kamp dönemini yurt dışında yapma kararı almıştı. Östersunds maçı sonrası takımı İstanbul'dan uzak tutmayı hedefleyen yönetim kampı bugün başlatmayı düşünüyordu. Ancak dün son anda kampın 2 gün ertelendiği belirtildi. Sarı-kırmızı kulislerde bu durum "Acaba Galatasaray, F.Bahçe ile aynı anda Avusturya'da kamp yapmak istemedi mi?" yorumlarına neden oldu. Kamp yarın başlayacak.



    EZELİ BULUŞMA
    Galatasaray'ın Graz'da olacağı dönemde Fenerbahçe de aynı şehirde bulunacak. Cimbom, yeni sezon öncesi kampını yaparken sarı-lacivertliler ise yarın Sturm Graz ile Avrupa Ligi ön eleme maçına çıkacak. Aslan, Östersunds'a elenerek Avrupa defterini kapatmıştı.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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