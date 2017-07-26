 Rotayı değiştirdi – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Rotayı değiştirdi

    Rotayı değiştirdi

    Utrecht ile anlaşamayan ’in gözü İtalya’da.

    Galatasaraylı taraftarların, 'Geri döner mi?' diye bir umut bekledikleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı oyuncu, kendisini ısrarla isteyen Utrecht'e pahalı geldi. Utrecht ile görüşmeleri kesen Sneijder şu anda İtalya başta Rusya, Çin ve ABD takımlarıyla görüşüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Sneijder'in Lucescu ile birlikte takıma dönmesini istiyor.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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