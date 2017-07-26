Mert Günok kapışması
G.Saray'ın görüştüğü kaleciye Başakşehir de talip oldu.
BURSA'DANİZİN ÇIKTI
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Mert Günok'un transferine izin verdiklerini söyledi. Mert'in sözleşmesinin gelecek sene sona ereceğini ifade eden Ay, "Mert'in bize yıllık maliyeti 1 milyon 100 bin euro'nun üzerinde. Mert, çok iyi ve karakterli bir oyuncu ancak ikinci kaleci olarak bizim için yüksek bir maliyeti var. Biz de kulübümüzün bütçesini düşündük ve transferine izin verdik" dedi. Ali Ay, Mert'i alan takımın bonservis bedeli ödemeyeceğini kaydetti.
LİGDE OYNAMADI
Geçtiğimiz sezon Bursa ekibi ile Süper Lig maçında oynamayan Günok, Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maçta mücadele etti. Başarılı kaleci, A Milli Futbol Takımı'nda da 6 müsabakada görev aldı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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