Lucescu dönüyor
Östersunds faciasının ardından Tudor’a sahip çıkan Başkan Özbek, yöneticilerin Hırvat hocanın Lucescu’nun altında çalışması isteğini kabul etti.
SÜPER KUPA'SI VAR
Galatasaray'a Süper Kupa'yı kazandırdıktan sonra şampiyon yapan Lucescu'nun sarı-kırmızılı ekibin kurduğu kadroyu beğendiği biliniyor. Zenit'ten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Rumen hoca, "Gomis, Macon ve Belhanda önemli transferler. Belhanda'yı Dinamo Kiev'deyken tanırım. Ayaklarını raket gibi kullanır. Topla birlikteyken çok çabuk dripling yapar. Ama Belhanda bir Wesley Sneijder değil" açıklamasını yapmıştı.
FOTOMAÇ FARKI
Galatasaray'ın Tudor'un üstüne getirmeyi düşündüğü Lucescu ile ilgili gelişmeleri gazeteniz Fotomaç günler öncesinden duyurmuştu. Pazartesi günkü sayımızda Tudor'un "Luce ile seve seve çalışırım" haberi yer aldı. Sarı-kırmızılı yönetim Luce ile görüşecek.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:13
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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