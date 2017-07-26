 Lucescu dönüyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    dönüyor

    <a href="/index/lucescu?id=29351720-6f37-432a-bf4c-026f9ef502d3" class="" rel="tag">Lucescu</a> dönüyor

    Östersunds faciasının ardından ’a sahip çıkan Başkan Özbek, yöneticilerin Hırvat hocanın ’nun altında çalışması isteğini kabul etti.

    yönetimi dünkü toplantısında Lucescu'nun sportif direktör olarak takımın başına getirilmesini kararlaştırdı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıya Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim kurulu üyeleri, Tudor'un görevde kalmasının gelecek adına sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğini belirterek Hırvat hocanın gönderilmesini istedi. Ancak Başkan , 'un yeni bir takım kurmaya başladığını ve kendisine şans tanınması gerektiğini belirterek bunu veto etti. Bunun üzerine bazı yönetim kurulu üyeleri, farklı bir formül önerdi. Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu'nun, 'un üstünde bir pozisyonda göreve getirilmesini istedi. Başkan Özbek ise bu öneriye sıcak bakabileceğini, gerekli şartlar oluşursa bu formülün değerlendirilebileceğini belirtti. "'a seve seve gelirim" diyen 'nun önümüzdeki günlerde kendisine yapılacak teklife evet demesi ve Aslan'da sportif direktör olarak göreve gelmesi bekleniyor.

    SÜPER KUPA'SI VAR
    Galatasaray'a Süper Kupa'yı kazandırdıktan sonra şampiyon yapan 'nun sarı-kırmızılı ekibin kurduğu kadroyu beğendiği biliniyor. Zenit'ten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Rumen hoca, "Gomis, Macon ve Belhanda önemli transferler. Belhanda'yı Dinamo Kiev'deyken tanırım. Ayaklarını raket gibi kullanır. Topla birlikteyken çok çabuk dripling yapar. Ama Belhanda bir Wesley Sneijder değil" açıklamasını yapmıştı.



    FOTOMAÇ FARKI
    Galatasaray'ın Tudor'un üstüne getirmeyi düşündüğü Lucescu ile ilgili gelişmeleri gazeteniz Fotomaç günler öncesinden duyurmuştu. Pazartesi günkü sayımızda Tudor'un "Luce ile seve seve çalışırım" haberi yer aldı. Sarı-kırmızılı yönetim Luce ile görüşecek.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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