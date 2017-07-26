Kamptan ayrıldı geliyor!
Galatasaray ile anlaşması beklenen kaleci Mert Günok, Bursaspor’un Avusturya’daki kampından ayrıldı.
"Umarım Bursaspor, hak ettiği yerlere ulaşır"
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mert, "Oynadığım zaman en iyisi vermeye çalıştım. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarıma destek oldum. Bu konuda vicdanım rahat. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Daha güzel şeyler yaşayabilirdim. Bursa, İstanbul'dan sonra güzel bir deneyim oldu. Futbolun içinde var. Herkese teşekkür ederim. Değerli insanlarla tanıştım. Takım içinde gördüğüm şeyler güzeldi. Umarım Bursaspor hak ettiği yerlere ulaşır" diye konuştu.
Galatasaray'ın en kısa sürede Mert Günok'un transferini açıklaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Mert için bonservis bedeli ödemeyecek.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:31
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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"Yeniden Dünya Kupası için..."
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
Kamptan ayrıldı geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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