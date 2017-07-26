 G.Saray'ın yeni kalecisi Mert Günok yola çıktı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray'ın yeni kalecisi yola çıktı

    G.Saray'ın yeni kalecisi Mert Günok yola çıktı

    Galatasaray ile anlaşması beklenen kaleci , Bursaspor’un Avusturya’daki kampından ayrıldı.

    Bursaspor'da iki sezondur forma giyen , takımla Avusturya'da kamp yapıyordu. Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı başarılı kaleci, yeşil-beyazlıların kampından ayrıldı. Günok için takım arkadaşları ve teknik ekip veda partisi düzenledi. Törende Başkan Ali Ay da deneyimli file bekçisine teşekkür etti.

    "Umarım Bursaspor, hak ettiği yerlere ulaşır"
    Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mert, "Oynadığım zaman en iyisi vermeye çalıştım. Oynamadığım zaman da takım arkadaşlarıma destek oldum. Bu konuda vicdanım rahat. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Daha güzel şeyler yaşayabilirdim. Bursa, İstanbul'dan sonra güzel bir deneyim oldu. Futbolun içinde var. Herkese teşekkür ederim. Değerli insanlarla tanıştım. Takım içinde gördüğüm şeyler güzeldi. Umarım Bursaspor hak ettiği yerlere ulaşır" diye konuştu.

    Galatasaray'ın en kısa sürede Mert Günok'un transferini açıklaması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Mert için bonservis bedeli ödemeyecek.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:12
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