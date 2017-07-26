G.Saray yeni sezona hazırlanıyor
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, topa sahip olma ve kanatlardan yapılan ortalarda gol çalışmalarının ardından, yarı sahada çift kale maç oynadı.
Galatasaray takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması yapacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:27
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''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''
Toplam 3
Yorum
Roy Rogers giderken yalı çocuğuydu da şimdi mi değil?
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Matt Yaw hehe
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Roy Rogers aynı şey GS nin başına gelmişti .2 sene şampiyon olduktan sonra hocasını TFF almıştı.aynısı BJK ye niye olmasın? Fikret biliyor mu bunları?
G.Saray yeni sezona hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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