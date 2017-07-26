 G.Saray yeni sezona hazırlanıyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray yeni sezona hazırlanıyor

    G.Saray yeni sezona hazırlanıyor

    Futbol Takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

    Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, topa sahip olma ve kanatlardan yapılan ortalarda gol çalışmalarının ardından, yarı sahada çift kale maç oynadı.

    takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması yapacak.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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