G.Saray yeni sezona hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenmanda futbolcular, dar alanda pas, topa sahip olma ve kanatlardan yapılan ortalarda gol çalışmalarının ardından, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Galatasaray takımı, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yarın akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması yapacak.