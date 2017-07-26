 G.Saray aşkı bambaşka – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    G.Saray aşkı bambaşka

    G.Saray aşkı bambaşka

    'nun Galatasaray ve Türkiye sevgisi bitmiyor.

    Sarı- kırmızılıların her maçını takip eden ve mesajlarını eksik etmeyen oyuncu, Brezilya'daki evinde çay içerken çektirdiği fotoğrafı, kendisine ait olan sosyal medya hesabından paylaştı. Melo'nun arkasında bulunan koltuklar ise dikkat çekiciydi. 3 koltuğunu Galatasaray, İnter ve Palmeiras formasıyla kaplatan Melo, Juventus formasına ise evinde yer vermedi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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