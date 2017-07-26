G.Saray aşkı bambaşka

Felipe Melo'nun Galatasaray ve Türkiye sevgisi bitmiyor.

Sarı- kırmızılıların her maçını takip eden ve mesajlarını eksik etmeyen oyuncu, Brezilya'daki evinde çay içerken çektirdiği fotoğrafı, kendisine ait olan sosyal medya hesabından paylaştı. Melo'nun arkasında bulunan koltuklar ise dikkat çekiciydi. 3 koltuğunu Galatasaray, İnter ve Palmeiras formasıyla kaplatan Melo, Juventus formasına ise evinde yer vermedi.