Galatasaray'ın hisseleri uçtu!
Fatih Terim'in A Milli Takım'la yollarının ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'ın başına geçeceği iddiaları sarı-kırmızılı takımın hisselerini uçurdu!
A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi bugün sona erdi. Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada "Yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirilmiştir" denilirken, bu gelişme Galatasaray'ın hisselerinde ani bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Saat 16:10 itibariyle 6.90 seviyesinde işlem gören hisseler 16:50'de 7.07 seviyesine yükselerek yaklaşık yüzde 15'lik bir değer kazandı.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:13
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Terim'in yerine kim gelecek?
Toplam 35
Yorum
oğuz En iyisi aziz yıldırım gelsin ersundan sonraki sene şampiyon olamadı ama bayağı başarılıydı
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 93
Yorum
GS LI TERİM İSMİ GECİNCE KUŞGİLER STRESTEN TÜY DÖKMEYE BAŞLADI GS HABERLERİNE GELME DİYE YORUM YAPIYOR LAR CILDIRIN KUŞGİLLER
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Fiko Kargaların yenilmediği takım mı var zaten. Gelenden geçenden 6 yiyip geri dönüyor.Başakşehir kediyle karganın yapamadığını yapacak bugün.
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