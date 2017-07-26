 Galatasaray'ın hisseleri uçtu! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'ın hisseleri uçtu!

    Galatasaray'ın hisseleri uçtu!

    Fatih Terim'in A Milli Takım'la yollarının ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'ın başına geçeceği iddiaları sarı-kırmızılı takımın hisselerini uçurdu!

    A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi bugün sona erdi. Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada "Yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirilmiştir" denilirken, bu gelişme Galatasaray'ın hisselerinde ani bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Saat 16:10 itibariyle 6.90 seviyesinde işlem gören hisseler 16:50'de 7.07 seviyesine yükselerek yaklaşık yüzde 15'lik bir değer kazandı.



    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:13
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