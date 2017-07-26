Galatasaray'ın hisseleri uçtu!

A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi bugün sona erdi. Konuyla ilgili olarak TFF'den yapılan açıklamada "Yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirilmiştir" denilirken, bu gelişme Galatasaray'ın hisselerinde ani bir yükseliş yaşamasına neden oldu. Saat 16:10 itibariyle 6.90 seviyesinde işlem gören hisseler 16:50'de 7.07 seviyesine yükselerek yaklaşık yüzde 15'lik bir değer kazandı.







