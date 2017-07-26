 Feghouli’ye az kaldı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Feghouli’ye az kaldı

    Feghouli’ye az kaldı

    , transferi için artık geri sayıma başladı.

    Hafta sonunda Paris'te Cezayirli sağ açığın menajeri ile bir araya gelen ve yıllık 3.350 milyon euro karşılığında anlaşan , İngiliz kulübüne de 5 milyon Euro ödeyecek. Transferin açıklanması için Feghouli'nin İngiliz ekibi ile olan mali sorunlarını çözmesi beklendiği belirtildi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Feghouli’ye az kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.