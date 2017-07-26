 Belhanda çok çabuk pes etti – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    çok çabuk pes etti

    Belhanda çok çabuk pes etti

    Wes’in yerini dolduramayan Faslı yıldız, Nice’e haber yolladı.

    Galatasaray'ın yeni transferleri kaçmak için yer arıyor! Bafetimbi Gomis'i Marsilya'nın geri istediği iddiası sıcaklığını korurken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. BFMTV'de yer alan iddiaya göre geçen sezon Nice'de forma giyen Younes eski takımının yöneticilerini arayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendileri ile beraber olmak istediğini söyledi.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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