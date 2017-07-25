‘Yönetim bıraksın’
Cem Kınay’dan sert çıkış: “Yönetici arkadaşlarıma sesleniyorum. Başkan bırakmıyorsa siz istifa edin”
'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'
Cem Kınay kendi dönemlerinde Galatasaray adının, futbolcularının her yerde tanındığını belirtirken artık marka değerinin düştüğünü vurguladı. Kınay "Eskiden her doğan çocuk Galatasaraylı oluyordu. Şimdi üzüntüden ağlıyorlar. Ben de üzgünüm" dedi.
'ÜYELİK AÇILMALI'
Cem Kınay Galatasaray'ın 8 bin üyesi olduğunu belirtirken bu rakamı çok az bulduğunu söyledi. Kınay "Bugün başarılı kulüplerin 100-150 bin civarında üyeleri var. Biz de artık üyelik sistemini değiştirmeliyiz. Kulüpte çok ciddi yapısal sorunlar var. Bunlar halledilmeli" dedi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:08
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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