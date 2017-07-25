 ‘Yönetim bıraksın’ – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    ‘Yönetim bıraksın’

    ‘Yönetim bıraksın’

    ’dan sert çıkış: “Yönetici arkadaşlarıma sesleniyorum. Başkan bırakmıyorsa siz istifa edin”

    'ın eski yöneticisi Cem Kınay, çocukları ağlatan bir kulüp haline geldiklerini söyledi. Kınay "Bugünkü yönetim kurulunda beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Onlara diyorum ki ya istifa etmesi için başkanı ikna edin, ya da siz istifa edin. Ümitsizlik hayattaki en kötü şey. Yönetim kurulu üyeleri şu an o oturdukları koltukları işgal ediyorlar" dedi. Kınay, Duygun Yarsuvat dönemindeki birlikteliğin yok olduğunu söyledi.

    'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'
    kendi dönemlerinde Galatasaray adının, futbolcularının her yerde tanındığını belirtirken artık marka değerinin düştüğünü vurguladı. Kınay "Eskiden her doğan çocuk Galatasaraylı oluyordu. Şimdi üzüntüden ağlıyorlar. Ben de üzgünüm" dedi.

    'ÜYELİK AÇILMALI'
    Cem Kınay Galatasaray'ın 8 bin üyesi olduğunu belirtirken bu rakamı çok az bulduğunu söyledi. Kınay "Bugün başarılı kulüplerin 100-150 bin civarında üyeleri var. Biz de artık üyelik sistemini değiştirmeliyiz. Kulüpte çok ciddi yapısal sorunlar var. Bunlar halledilmeli" dedi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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