 Yabancı Saray! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Yabancı Saray!

    Yabancı Saray!

    Östersunds hezimeti sonrasında G.Saray yönetimi acıyı dindirmek için transferle pansuman yapmak istiyor.

    Sol kanada Strinic, stopere Denayer, orta sahaya Fernando ve İmbula ile sağ kanada da Feghouli isimleri geçiyor. Tüm bu oyuncular transfer edilirse, 'ın 11'inde yerli oyuncu kalmayacak! Takımın demirbaşı kaptan Selçuk İnan'a bile yer görünmüyor.

    İşte ismi geçen oyuncuların da kadroya katılması halinde Galatasaray'ın yeni kadrosu:

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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