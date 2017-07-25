 Transferi Sinan’a bağlı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Transferi Sinan’a bağlı

    Transferi Sinan’a bağlı

    Genç golcü, Benfica’ya giderse G.Saray da Volkan’ı alacak.

    'ın adı bir süredir, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen ile ciddi şekilde anılıyor. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır ama sarı-kırmızılı takım henüz beklenen somut adımı atmadı. Bunun nedeninin de Sinan Gümüş olduğu ortaya çıktı. Genç golcü, ayrılıp Benfica'ya giderse , Galatasaray'a bir adım daha yaklaşacak.

    Sabri, Semih, Hakan ve Cenk'in ayrılması ile yerli oyuncu sayısı 10'a inen Galatasaray, Sinan da giderse TFF'nin koyduğu statüye uymak adına Volkan'ı gündemine alacak. Süper Lig'de her kulübün kadrosunda 14 yerli oyuncu bulundurması gerekiyor. Sinan ayrılır Volkan da bu sürede bir kulüp anlaşmazsa milli futbolcu Florya'daki yerini alacak.

    FİORENTİNA'DAN 4.5 MİLYON EURO!
    Benfica'nın kıskacında yer alan Sinan Gümüş'e Fiorentina da talip oldu. İtalyan kulübünün, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 4.5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Buna karşılık Sinan, Galatasaray'a 3.5 milyon euro öneren Benfica'ya gitmek istiyor.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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