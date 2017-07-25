Transferi Sinan’a bağlı
Genç golcü, Benfica’ya giderse G.Saray da Volkan’ı alacak.
Sabri, Semih, Hakan ve Cenk'in ayrılması ile yerli oyuncu sayısı 10'a inen Galatasaray, Sinan da giderse TFF'nin koyduğu statüye uymak adına Volkan'ı gündemine alacak. Süper Lig'de her kulübün kadrosunda 14 yerli oyuncu bulundurması gerekiyor. Sinan ayrılır Volkan da bu sürede bir kulüp anlaşmazsa milli futbolcu Florya'daki yerini alacak.
FİORENTİNA'DAN 4.5 MİLYON EURO!
Benfica'nın kıskacında yer alan Sinan Gümüş'e Fiorentina da talip oldu. İtalyan kulübünün, 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 4.5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi. Buna karşılık Sinan, Galatasaray'a 3.5 milyon euro öneren Benfica'ya gitmek istiyor.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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